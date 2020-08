green

En el video, el experto comentó que la mayoría de hombres no son capaces de decir no a un encuentro sexual, a pesar de que no tengan la disposición o motivación suficiente para llevar a cabo el acto, y esa es la primera falla.

Si no existe el suficiente deseo es mejor que él no tenga sexo, a menos de que sea más bien un tema de estímulo y se encuentren los caminos correctos para recuperar o producir una erección.

La ansiedad puede ser otro factor en contra del sexo, pues es la principal causa de disfunción eréctil y se presenta, sobretodo, cuando el hombre se preocupa más en “rendir que en disfrutar”; este problema se podría reducir con ejercicios de relajación, respiración, meditación y visitando a un experto.

Las mujeres no son las únicas que necesitan juegos previos para tener un buen encuentro sexual, pues hay hombres que disfrutan cuando les tocan zonas como sus pezones, les besan su cuello o estimulan su perineo para lograr una erección. El erotismo no solo se centra en el pene.

Ellos también se deben sentir cómodos con el lugar, momento y circunstancia para que su pene responda a los estímulos.

En cuanto a aquellas mujeres que contemplan la orientación sexual de su pareja como principal culpable de su disfunción, deben tener en cuenta que, en la mayoría de casos, este no es el problema y que la comunicación será indispensable para encontrar el camino indicado.

Aquí, la explicación completa del sexólogo, quien hace algunos días dijo cómo ayudar a su pareja para mejorar los encuentros íntimos: