El experto argentino comentó que entre el 15 % y 20 % de las mujeres sufren de disfunsión orgásmica, mientras que entre el 15 % y 30 % de los hombres enfrentan en su intimidad la temida eyaculación precoz.

Teniendo en cuenta las mencionadas cifras, López recomendó no incurrir en un interrogatorio, pues la presión ejerce inseguridad en la persona; lo que sí se debería hacer es brindar apoyo y, como primera instancia, consultar a un médico y sexólogo.

Si la mujer no llega al orgasmo, en muchas ocasiones se puede dar porque no está concentrada en el acto y las sensaciones que este produce; también se puede dar porque su pareja no la guía hacia sus puntos de placer (preguntar cómo le gusta es ideal) o simplemente desconoce su cuerpo.

En los hombres, la eyaculación precoz suele darse por problemas de ansiedad, que nacen con la idea de complacer o aprovechar el momento, así que lo mejor será llevar las cosas despacio, ayudarlo a que se desconecte del mundo y se conecte con el sentir.

Para todos los casos, el especialista recomendó usar esos espacios en los que se tiene sexo sin penetración, puesto que ayudan a conocer el mapa sexual del otro. Aquí no importa el orgasmo, sino el camino hacia este.

