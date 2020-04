View this post on Instagram

Quienes vivimos en América Latina asociamos fuertemente el sexo con la penetración. Un encuentro erótico sin llegar al coito y al orgasmo nos suena sin sentido, algo así como “¿para qué vas a calentar algo que no te vas a comer?”… solo por decir una frase que escuché mil veces. . Pero, ¿quién dijo que hay una única manera de “comerse”? . Los sexólogos recomendamos con frecuencia la práctica del sexo sin penetración. Todo está permitido, menos el coito vaginal o anal. Se valen las caricias, los abrazos, los besos, el sexo oral, la masturbación mutua, el uso de juguetes… y por supuesto los orgasmos. Y este tipo de juego, para el que te recomiendo ponerte una cita y dejar las reglas bien claras, tiene muchas ventajas: . 1⃣ Te cambia la mentalidad coitocentrista, y te das cuenta de que hay muchas formas de disfrutar, incluso hasta más excitantes. 2⃣ Es una variante con respecto a tus acercamientos sexuales habituales. 3⃣ Fomentas tu creatividad, llevándote a inventar diferentes juegos eróticos. 4⃣ Si experimentas ansiedad sexual relacionada con el desempeño, esta forma de acercamiento te ayuda a controlarla. . Espero que en estos días de confinamiento que nos quedan pongas en práctica estas recomendaciones. Y si no estás en pareja, mientras que llega el momento puedes imaginártelo. . Ahora sí, te leo por aquí abajo. ¿Qué tipo de juegos te excitarían más en estos encuentros no coitales? 🙌😈👄👂🏻👁🧠👠👔👙🍆🍩 #citaconezequiel #sexo #sexualidad #tipssexuales