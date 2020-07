En momentos en que varios países relajan las medidas de confinamiento que implementaron para proteger a sus ciudadanos de la COVID-19, esta organización sin ánimo de lucro estadounidense publicó el ‘ranking’ con un total de 37 comportamientos que podrían llevar a contraer el virus.

La lista fue elaborada por médicos expertos del Grupo de trabajo del TMA (Texas Medical Association) para la COVID-19 y el Comité del TMA sobre enfermedades infecciosas, quienes basaron su evaluación en personas que usan tapabocas, dijo la organización en Twitter, donde insiste en el uso de la mascarilla para protegerse del coronavirus.

