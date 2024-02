Por: Robby Bienestar

La oración durante el embarazo es esencial por varios motivos. Primero, ofrece consuelo y fortaleza emocional en un momento de gran cambio físico y emocional. Segundo, conecta a la madre con una fuerza superior, proporcionando un sentido de protección y guía divina durante este período crucial.

Tercero, fomenta la tranquilidad mental y la serenidad, lo que beneficia tanto a la madre como al bebé. Cuarto, es una forma de expresar gratitud y buscar bendiciones para un embarazo saludable y un parto seguro.

Oración para tener un embarazo y parto seguro

“Dios misericordioso, te acerco mi corazón lleno de esperanza y gratitud por el milagro del embarazo que me has concedido. Te pido, con humildad y fe, que bendigas a mi bebé en crecimiento, que cada día se fortalezca y se desarrolle sano y fuerte en mi vientre. Te ruego que protejas mi gestación, rodeándonos de tu amor y cuidado, y que guíes a los médicos y profesionales de la salud que me atienden para garantizar una gestación segura y un parto sin complicaciones ni dolor. Concédenos, tu paz y tranquilidad en este proceso, y que cada día nos sintamos más cercanos a ti. Que tu luz ilumine nuestro camino y que tu bendición nos acompañe siempre. Amén.”

