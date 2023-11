Orar antes de dormir brinda la oportunidad de establecer o mantener una conexión espiritual con una deidad o poder superior. Para muchas personas, este vínculo espiritual les proporciona consuelo y seguridad, lo que puede contribuir a un sueño más tranquilo.

Además, puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad, lo que es beneficioso para conciliar el sueño. Cuando las preocupaciones son entregadas a una entidad superior, las personas a menudo se sienten menos cargadas por sus problemas y experimentan un mayor alivio emocional.

Por otro lado, se ve como una forma de pedir protección espiritual. Se cree que al encomendarse a Dios, se obtiene una capa de protección contra las energías negativas y los peligros espirituales.

Oración para dormir tranquilo, protegido y sin pesadillas

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Oh, Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, me postro ante ti con un corazón lleno de gratitud y arrepentimiento. Te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Por mi vida, mi salud, mi familia, mis amigos, y por todas las oportunidades que me has dado.

Te pido perdón por mis pecados, por mis palabras y acciones que han sido egoístas,

Por mis pensamientos y sentimientos que han sido negativos, y por todo lo que he hecho para alejarme de ti.

Señor, hoy te pido tu protección, protégeme de todo mal, de las personas que quieren hacerme daño, de las enfermedades, y de todos los peligros que acechan mi vida.

Te pido también tu cuidado, cuídame en mis momentos de alegría, en mis momentos de tristeza, en mis momentos de dificultad y en mis momentos de felicidad.

Dame la fuerza para superar los retos que se me presenten y la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Señor, también te pido tranquilidad para dormir y descansar,

Llena mi mente de paz y serenidad, y aleja de mí los pensamientos negativos y las preocupaciones. Ayúdame a alejar todas las pesadillas, que mi sueño sea reparador, y que me levante cada mañana con energías renovadas.

Te ruego que escuches mi oración y que me concedas estas peticiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”

Esta oración se puede rezar todos los días, antes de dormir. También se puede rezar en cualquier momento en que necesite protección, cuidado, tranquilidad o perdón.

