La preparación de la comida es clave cuando los astronautas se dirigen al espacio. Como dice en la página de la Nasa, “la comida debe almacenarse correctamente y no ser perecedera”. En el portal se explica que algunos alimentos se comen de forma natural, como las frutas, pero otros requieren, por ejemplo, de agua.

Adicionalmente, es posible llevar condimentos, pero la sal y la pimienta solo están disponibles de forma líquida porque, de lo contrario, “estas se irían flotando” y podrían obstruir las salidas de aire.

En el aspecto nutricional, la Nasa comentó que los astronautas comen tres veces al día, especificando que los alimentos deben tener las vitaminas, minerales y los demás componentes para garantizar una buena alimentación. Los requerimientos nutricionales dependerán de cada cuerpo, debido a que alguno puede necesitar más calorías que otros por su contextura física.

El sitio web afirmó que un astronauta come frutas, carnes, dulces y bebidas como café, té, jugos, entre otras, explicando que se pueden disponer de varios alimentos. Igualmente, los envases deben ser desechados.

La semana pasada, cuatro astronautas viajaron a la Estación Espacial Internacional (EEI). Según CNN, Shane Kimbrough, Megan McArthur, Thomas Pesquety y Akihiko Hoshide son los protagonistas de este evento. Estos deberán permanecer allí durante seis meses.

Como dice Meganoticias, antes de irse, la Nasa les ofreció una última comida, que ellos podían elegir siempre y cuando cumpliera con las indicaciones nutricionales.

Estos son los menús que seleccionaron los astronautas antes de su partida al espacio, que se pueden ver en las cuentas de redes sociales de cada uno:

Enjoyed my “Ultimate” meal by the ocean: chicken fajita with plenty of fresh avocado! Many thanks to the awesome Food Lab for feeding us like Queens and Kings as we get ready for Launch! pic.twitter.com/9Euio9JqGH

— Megan McArthur (@Astro_Megan) April 22, 2021