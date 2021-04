“Este es un primer paso fundamental para convertir el dióxido de carbono en oxígeno en Marte“, dijo Jim Reuter, administrador asociado de la dirección de la misión de tecnología espacial de la Nasa.

La demostración tuvo lugar el 20 de abril y se espera que las subsiguientes versiones del instrumento experimental utilizado sigan allanando el camino para la exploración humana de ese planeta en el futuro.

El proceso no solo puede producir oxígeno para que respiren futuros astronautas, sino que también podría evitar el transporte de grandes cantidades de oxígeno desde la Tierra para usarlo como propulsor de cohetes en el viaje de regreso.

El Experimento In Situ de Utilización de Oxígeno en Marte (MOXIE, por su sigla en inglés) es una caja dorada del tamaño de una batería de automóvil y se encuentra del lado frontal derecho del rover. Apodado “árbol mecánico”, utiliza electricidad y química para dividir las moléculas de dióxido de carbono, que están formadas por un átomo de carbono y dos de oxígeno. También produce monóxido de carbono como subproducto.

NASA is preparing for human exploration of Mars. MOXIE – an experiment on @NASAPersevere – will demonstrate a way future explorers may produce oxygen from the Martian atmosphere. Stay tuned for data from this upcoming @NASA_Technology demo: https://t.co/YiB7UYSlkY pic.twitter.com/hJREIjLNIP

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 20, 2021