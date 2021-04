La compañía del hombre más rico del mundo comentó lo siguiente: “Es la hora. Puedes comprar el primer asiento en New Shepard”. Este último es un cohete espacial desarrollado por la empresa. Además, Blue Origin agregó que dará mayores detalles el próximo 5 de mayo.

Esta es la publicación que realizaron en su cuenta oficial de Twitter:

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz

— Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021