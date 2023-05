La tarea de cuidar gatos es importante porque requiere de la dedicación del dueño, ya que ellos todavía necesitan muchas atenciones diarias como cualquier otro animal doméstico.

De hecho, para mantenerlos saludables, tienen que llevarlos a chequeos regulares con un veterinario, proporcionarles una cama suave y acogedora, juguetes para estimular su mente y cuerpo, lugares para rascar y trepar, etc.

Además, las personas deben tener en cuenta no solo lo que necesitan estos felinos si no que también deben revisar las actividades y los alimentos que los pueden dañar para así evitar cualquier problema físico o mental en el animal.

7 errores que debe evitar si tiene gatos

A continuación encontrará un video junto a algunas acciones que podrían tener consecuencias negativas en su mascota.

1. A pesar de la creencia popular, la leche de vaca no es buena para los gatos, ya que muchos de ellos son intolerantes a la lactosa, por lo que pueden tener problemas digestivos si la toman.

2. Los gatos tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los perros, así que no es recomendable que su mascota coma alimentos creados para esta especie.

3. No use arena perfumada porque la mayoría de los felinos prefiere que no tenga ninguna fragancia e, incluso, algunos pueden tener una reacción alérgica a los químicos de los que se desprende el olor.

4. No permita que su gato salga a la calle para que no se exponga a venenos ni tampoco a otros animales que puedan tener alguna enfermedad que sea contagiosa para su mascota.

5. Los gatos necesitan cuidados dentales regulares para prevenir problemas de salud como la enfermedad de las encías y la pérdida de dientes, por lo que no debe descuidar su higiene diaria.

6. No permita que el felino ingiera plantas tóxicas, como el lirio, el aloe vera y la hiedra.

7. Es importante mantener la caja de arena de su gato limpia y libre de olores para evitar problemas de comportamiento y de salud.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.