La luna cuarto menguante inició su fase este 14 de marzo, y tendrá una influencia significativa en el trabajo, tanto para quienes ya cuentan con uno como las que están en la búsqueda. Los signos más afortunados serán: Tauro, Géminis, Cáncer Virgo y Libra.

Del 20 de abril al 20 de mayo

Si no tienes empleo: una colega te ayudará con un contacto y serás recomendado, pero debes tener paciencia, este trabajo será para ti, pero finalizando el mes.

Si tienes empleo: el compañerismo que tienes en tu trabajo es sólido y puedes aprovecharlo. Serás beneficiado con algo que estabas esperando.

(Lea también: Tauro, Virgo y Capricornio: lo que los ángeles les tienen preparado para esta semana)

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Si no tienes empleo: Es tiempo de ver las cosas desde otras perspectiva y ponerte manos a la obra, mejora tus conocimientos y actualízate con foros, charlas, talleres.

Si tienes empleo: Te incluirán en un buen proyecto que le dará mucho peso a tu currículum y, además, te permitirá conocer a personas que tienen mucho conocimiento de tus intereses. Aprovecha los trucos, tips y los contactos nuevos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si no tienes empleo: Hay un trabajo que podría ser solo de medio tiempo pero te podría ayudar a resolver en algo las necesidades que tienes. No obstante, te recomendamos que en tu tiempo libre sigas buscando buenas oportunidades, es un tiempo propicio.

Si tienes empleo: Puede haber un ascenso, aumento o un bono extra. Administra bien el dinero y sigue con las ganas que tienes hasta ahora. Si tienes alguna incomodidad con tus superiores, comunícalo con asertividad.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Si no tienes empleo: Los 5 días siguientes a la luna menguante tendrás buenas ideas que te permitirán publicitarte de una forma muy original y atractiva en tu medio laboral, tendrás total suerte.

(Vea también: ¿Se enamora muy rápido y no sabe el porqué? Descubra la explicación que le dan los astros)

Si tienes empleo: Ya estás cansado de este empleo en el que sientes que te explotan laboralmente, pero el universo te tiene reservado un regalo y un nuevo trabajo que te dará tiempo familiar y un respiro. No renuncies hasta no concretar el siguiente.

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si no tienes empleo: Hay un trabajo nuevo pero puede tener algún detalle que no te convenga. Lee la letra menuda y revisa que sí sea para ti, y analizar si realmente te conviene o no, con una lista de prioridades lo aclararás.

Si tienes empleo: Hay cambios a tu favor y posibles cambios de tu puesto de trabajo, aumento o asignación de una nueva responsabilidad en la que sabes que serás exitoso. Esto te dará confianza y seguridad.