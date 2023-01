Cuando nos sentimos enamorados en el cerebro se activa el circuito de recompensa, esto hace que se den as sensaciones de felicidad, euforia y satisfacción. A la oxitocina se le conoce popularmente como la hormona del amor, ya que tiene la función de reforzar las emociones y todo lo relacionado con el placer, el afecto, la confianza y la complicidad en pareja.

Al tener presente lo anterior, es que se entiende que cuando estás en la primera etapa de tu relación sentimental sientes la necesidad de pasar cada momento con él o ella, de estar juntos 24/7, lo único que quieres es que llegue el instante en que puedas verle, si bien esto fortalece el vínculo en el momento, a la larga podría afectarlos.

Horóscopo: estos son los números de la suerte del 10 al 15 de enero de 2023

Pareja: ¿qué no debes hacer?

Es clave recordar que ninguna relación es perfecta; siempre habrá momentos y situaciones de mucha satisfacción, así como momentos difíciles que requieren trabajo y compromiso.

Por esto, cuando hablamos de una relación sana no nos referimos a una relación en la que no haya problemas o discusiones, hablamos de una relación en la que ambas personas están abiertas y dispuestas a aportar al crecimiento conjunto e individual, manteniendo el respeto y la conexión.

De acuerdo con la web Horóscopo Negro esto es lo que no deben hacer los signos para arruinar sus relaciones.

Aries

Los impulsos pueden llevarte a decir y hacer cosas que solo te alejan de tu pareja. “Llega un momento en la vida que debes volverte un poco más paciente y analítico. Sé consecuente con tus actos y asume la responsabilidad cuando la cagues. Aprender a pedir perdón es importante en una relación, tanto o más que llevar a la realidad los pensamientos más picantes de tu pareja”.

Tauro

Materializarlo todo es un error que haces, “así como querer contabilizar el amor. Tauro, por muy detallista que seas, si no sabes aprender a dar valor a las necesidades de los demás y a darles valor, pocas son las relaciones que te funcionarán”.

Géminis

Intenta no mentir, “aun cuando creas que esta persona no podrá tolerar o aceptar la realidad. La verdad puede doler, cierto, pero duelen mucho más las mentiras. Tus relaciones suelen fracasar porque cuando metes la pata, en vez de reconocerlo, echas tierra encima de tus actos”, destaca la web.

Cáncer

Evita los celos y las escenas. Ya mismo. “No puedes pretender que una relación funcione si anulas a la otra persona. Debemos recordarte que esta persona te robó el corazón por su forma de ser. De nada te servirá cambiarla o limitarla, pues, tarde o temprano, se cansará y se alejará de ti”.

Leo

No puedes quitarle el protagonismo a tu pareja en todo momento. “Sus emociones, su manera de ser y sus logros deben ser tan importantes para ti como los tuyos propios. Pese a no tener malas intenciones, esta manera de ser tan tuya puede llevar a la otra persona a pensar que no es suficiente, que no tiene lo necesario para estar a tu lado”.

Virgo

No seas tan crítica y limitante con tu pareja y con tu relación. “Está súper bien ver qué es lo que no funciona y buscar soluciones conjuntas, pero no puedes llevar esto al extremo. ¿Cómo crees que se va a sentir la otra persona si muestras desaprobación en todo momento? No seas así y deja que la otra persona cometa errores. Comprende y perdona, siempre dentro de unos límites, claro”.

Libra

Las rutinas te dan seguridad. “A ti. Esto no quiere decir que a todos les guste llevar una vida rutinaria y, mucho menos, que deba ser tu rutina. Si no dejas margen para la sorpresa, ¿Cómo vas a poder disfrutar del amor 100 %? no te encierres en algo que a ti te ha funcionado toda la vida por probar algo nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar?”, indicó Horóscopo Negro.

Escorpio

Por mucho que intentes esconderlo, cuando algo no te entra, no te entra. “Y entendemos que esto sea así muchas veces, pero debes pararte a pensar en lo que le gusta a la otra persona. Si siempre debes hacer lo que tú quieres y en el modo en el que lo quieres, es posible que la otra persona se acabe cansando de la relación. Ponte en su lugar y deja de ser tan estricto en este caso”.

Sagitario

Sagi, intenta demostrar mucho más cuanto quieres a esta persona tan importante para ti. A veces, das por supuesto que la otra persona ya lo sabe y te centras en vivir la vida al máximo con ella, en darle nuevas experiencias y en hacer que la monotonía no forme parte de vuestra vida.

Capricornio

Capri, todos tenemos prioridades y preferencias en la vida: la pareja, la familia, el trabajo, las aficiones, etc. “Pero, tú, las tienes todas y esto hace que no tengas tiempo para disfrutar de las más valiosas. Si quieres que tu relación funcione, la debes cuidar, esto ya lo sabes. Y cuando quieres, lo haces muy bien”.

Acuario

Acuario, amor, no puedes pasar de tu pareja como sueles hacerlo cuando se trata de formalizar las cosas. No te decimos que te comprometas al momento, pero debes tener en cuenta de que esto es algo que, inevitablemente, sucederá. No quieres ceder en tu independencia, en hacer lo que a ti te guste o te vaya mejor.

Piscis

Piscis, cuando empiezas en una relación, lo das todo y lo das desde el primer momento. Esto solo hace que la otra persona entienda que siempre vas a estar allí y esto le da el poder de hacer lo que quiera porque sabe que no vas a irte de su lado. Esta situación puede llevar a relaciones de lo más tóxicas para ti. Además, también puedes caer en el error de dejarte a ti mismo.