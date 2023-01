Si usted es de los que lee horóscopos por pura diversión o simplemente es un tema que le llama la atención, seguro se habrá dado cuenta que por estos días se está hablando de nuevo de Ofiuco. Sí, Ofiuco, el treceavo signo del zodiaco.

Lo primero que tiene que saber es que Oficuo sí existe y es una constelación conocida en la historia, sobre todo la mitológica y la que rodea todo este tema del zodiaco, es el portador de serpientes. De Ofiuco se habla desde los años cincuenta cuando una mujer llamada Jacqueline Mitton, de la Real Sociedad de Astronomía Británica, según el ABC de España, aseguró que no eran solo 12 los signos zodiacales, sino en realidad 13.

Muchos años después se popularizó la noticia que decía que la Nasa lo había avalado como nuevo signo zodiacal. Sin embargo, para el 2020, la misma Nasa se pronunció al respecto asegurando que ellos estudiaban la astronomía y no la astrología, con lo que se quería relacionar a Ofiuco como nuevo signo zodiacal.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020