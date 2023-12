ARIES

Como una cuestión de honor, se propuso terminar lo empezado sin dejar cabos sueltos, para evitar así esta pesadilla… El afán por comenzar algo nuevo, siempre a principios del año, es para usted ligereza e irresponsabilidad. El éxito llega después de ir hasta el final. Por esta razón terminará los proyectos pendientes, a pesar de que le aconsejan proyectarse al futuro, sin asustarse.

TAURO

Había dicho que el mes de diciembre sería como marzo o julio… No se entregaría a las celebraciones, no cometería excesos, seguiría hábitos sanos y controlaría las palabras, las actuaciones y los malos pensamientos que abundan en esta época de especies, aromas y sabores que alborotan la mente y el cuerpo. Su mesura se fue al traste…

GÉMINIS

Cada vez que su visión crítica lo acerca a la realidad, usted mueve las manos con nerviosismo como si espantara una nube de moscas… No encuentra frases floridas para referirse a la difícil realidad, lo malo puede empeorar y todo seguirá siendo duro y crudo, pero no llegará al extremo de augurar que no hay salida, dice el horóscopo.

