Aries

21 de marzo a 20 de abril

Tienes que propiciar un buen ambiente en tu trabajo. Deja los chismes a un lado y guarda silencio si no quieres estar envuelto en un maremoto de malentendidos por no dejar la boca cerrada.

Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

La realidad que vives ahora no te gusta demasiado; al final del día guardar silencio no es lo más sabio, pues tus emociones son las que sufren consecuencias irreparables.

Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Te sentirás más sensible de lo normal hoy, casi todo te afectará en exceso: procura no caer en estados de sensibilidad ni en dramas, lo mejor es tomar una buena decisión para ti no para tu pareja. Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Podría ser un día maravilloso en el terreno familiar, a veces te sientes un poco desconectado de ellos, es por esto que debes ser generoso y solidario para demostrar que siempre estás para ayudar.

Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

Comparte tu éxito con las personas que son importantes para ti, eres una persona digna de admirar. A veces no te crees el cuento de lo inteligente que eres. La sabiduría hay que enseñarla, ya estás listo. Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Si no resuelves tus problemas emocionales, no podrás atraer eso que tanto quieres. Eres testarudo con tus emociones, no está mal sentir, lo que no puedes hacer es privarte de tener una relación por culpa del pasado. Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Nada que logras encontrar tu centro en el trabajo. Todo te tiene más analítico de lo normal, ¿sabes cómo se soluciona eso? Preguntando por aquello que te trasnocha, no tengas miedo.

Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Quieres ser el salvador del mundo y por ahora eso no va a ser posible. Estás brillando, siempre debes aprovechar tu luz, no sobresaturar tu vida con destellos que te hacen sentir ansioso.

Número del día: 1

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Recuerda que quienes no aprenden las lecciones de la vida, pueden sentirse solos y frustrados en el amor. No hagas como si no pasará nada, es el momento de poner en orden tu vida.

Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Este será un día que podrías dedicar a darle amor a tu pareja y centrarte en tus emociones. Hace semana que no sientes motivación para amar, no es culpa de nadie, solo tuya. Revisa qué pasa en tu interior. Número del día: 10

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Si te sientes hoy con demasiada energía, sal a hacer lo que te gusta. Hace rato no te conectas con tu interior, está bueno que te ames y crees en ti nuevas vibras para empezar esta semana.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Por estar centrado en solo cosas laborales, dejaste de un lado a las personas que amas. Trata de darle un equilibrio a tu vida, todo se sale de control si no organizas prioridades. Número del día: 14

