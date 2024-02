Por: El Espectador

Tarot para Escorpio

De acuerdo con el ocho de bastos, usted necesita realizar los proyectos pendientes; no puede seguir en la planeación milimétrica… Tal vez hubiera sido mejor hacerlo antes cuando la incertidumbre no estuviera por ahí y la realidad no se pareciera a una bola de fuego, como hoy pasa. En fin, aplazar los proyectos que determinarán su futuro, no es buena idea ni es razonable.

Tarot para Sagitario

Por cuenta de la hipersensibilidad de los dos, cualquier observación, así sea sobre el clima, desata una tormenta en su relación amorosa… No ha sido fácil que la amabilidad guíe los pasos. Usted sostiene que el medio ambiente agitado amenaza la armonía y tiene razón, pero mientras todo pasa, es preciso ejercitar el autocontrol con el fin de no sumar más conflictos.

Tarot para Capricornio

Desde su punto de vista, usted intenta que en el trabajo todos salgan del limbo en el que se encuentran desde hace semanas, a la espera de algo… La apatía ahogó la creatividad, los días pasan en una planicie aburridora. Y se empeña en salir de este marasmo colectivo, que es lamentable, a su juicio.

