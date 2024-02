Por: El Espectador

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Tu mente estará muy despierta, además, tú siempre buscas nuevos horizontes. Este año es de muchos cambios que te pondrán entre la espada y la pared. Decide bien.

Ángel del día: Jofiel.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Estás demasiado sensible y eso hace que te ofendas con facilidad; estos dos puntos son los que te provocan malentendidos. El problema es que si haces como que todo “no importa” los demás no harpan nada por provocar mejores sentimientos.

Ángel del día: Gabriel.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Hoy te sentirás tranquilo, optimista y muy animado, los malos días quedaron atrás y ya lograste equilibrar tu energía. Los días complicados te fortalecieron.

Ángel del día: Gabriel .

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Exiges demasiado en tus relaciones y luego te quejas cuando hacen lo mismo contigo. Las cosas en su justa proporción, deja que la palabra “equidad” gobierne tus días.

Ángel del día: Rafael.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

La preocupación por tu economía y la tensión emocional de hoy no serán buenas consejeras. Asume lo que haces, estás jugando a demostrar lo que no es y por eso estás metido en tantos inconvenientes.

Ángel del día: Uriel.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Hoy podrías recibir buenas noticias, quizá se trate de cambios positivos en tu trabajo. Ponle fe al tema a ver si consigues salir de ese estado de aburrimiento en el que andas.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

El equilibrio emocional te llevará a relacionarte con los demás de una manera armoniosa y positiva. Estás soltando cargas del pasado para atraer sabiduría a tus días.

Ángel del día: Adzaquiel.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

No puedes dejar que pase más tiempo sin comunicarte sinceramente con tu pareja. Si dejas que todo siga su curso no habrá más remedio que destruir lo construido.

Ángel del día: Gabriel.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

No te preocupes si levantas la mano en tu trabajo para mejorar tus condiciones. No te limites, exprésate, tocar una puerta no es entrar. Seguro que todo lo bueno está por llegar.

Ángel del día: Uriel.

Escorpio (24 Octubre a 22 Noviembre)

No le des espacio a la estrechez de mente, a la malicia, la venganza y lo que pueda desequilibrarte por culpa de otros. Tú sigue como vas, los demás no hacen parte de tu círculo de armonía.

Ángel del día: Rafael.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Los problemas sentimentales no se podrán solucionar si no hay un diálogo abierto y franco. La tolerancia está escaseando en tu relación de pareja, cuidado con explotar.

Ángel del día: Gabriel.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

La disciplina es la que siempre te salva. ¿Cuál es la necesidad de perder ritmo por molestar a los otros? Estás actuando de forma inmadura para conseguir lo que quieres.

Ángel del día: Uriel.

