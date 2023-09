Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Sueles poner pasión en lo que haces, pero para eso, necesitas sentirte cómodo con las personas y eso no está pasando. Revisa que te tiene fuera de tu centro.

Animal del día: águila.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Tu mente está más activa que nunca. Por fin dejaste a un lado los desequilibrios emocionales y entendiste que hay que ser racional en tus decisiones de pareja.

Animal del día: perro.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Es posible que quieras aislarte una temporada para darte cuenta de quiénes son las personas que te impiden sentirte tranquilo y pleno.

Animal del día: conejo.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Procura que tus emociones no intervengan en el trabajo, porque los problemas no pararán, es muy importante que te comuniques de forma asertiva.

Animal del día: ratón.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Las cosas materiales no reemplazan sentimientos. Estás viviendo en una relación que no va para ningún lado. No te excuses en pequeñeces para cortar lazos.

Animal del día: león.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

¿Te sientes inseguro en el plano emocional?, ¿qué pasa con los celos? Si te empeñas en controlar a tu pareja más tenderá a huir de tu lado.

Animal del día: tigre.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Procura dejar los nervios en casa. No son buenos consejeros en este momento que atraviesas. Abre tu corazón para recibir amor y tranquilidad.

Animal del día: culebra.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Hoy tendrás facilidad y rapidez para resolver contratiempos en el terreno laboral. Es importante que expreses lo que no te gusta y que tomes decisiones que te favorezcan.

Animal del día: loro.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Disfrutarás de un tiempo de tranquilidad en pareja que les estaba faltando. Es importante reconectar el amor para seguir fluyendo, todo siempre pensando en el futuro.

Animal del día: lobo.

Escorpio (24 Octubre a 22 Noviembre)

Cada vez abres más tus alas. Tu apertura mental está haciendo que sientas un interés especial por lo desconocido; la luz del universo te va a premiar en los próximos días.

Animal del día: cangrejo.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

La independencia, determinación, nobleza de espíritu y respeto, serán los vestidos que debes lucir hoy para conseguir lo que quieres. El esfuerzo se verá recompensado.

Animal del día: gato.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Tu intuición será muy fuerte en el día de hoy. Sin embargo, te dejarás guiar más por los demás que por lo que verdaderamente haz estado buscando.