Tarot para Aries

Era necesario y saludable descansar en Semana Santa, observando alrededor, siguiendo el paso de las horas, repasando recuerdos… Muchas Semanas Santas han quedado atrás; las procesiones y el arrepentimiento de los fieles no han cambiado pero hoy la violencia tiene más fuerza y es grande la necesidad de habitar un planeta en paz.

Tarot para Tauro

Sus proyectos no avanzan… El tiempo pasa; le da pena preguntar a qué se debe tanta demora, volverse cansón, se calla y sigue a la espera… Sus proyectos no pueden detenerse; seguirá abriendo ventanas, tocando puertas, pasando de la preocupación a la ocupación. No se perdonaría la pasividad.

Tarot para Géminis

De acuerdo con el nueve de copas, al revés, algunas personas cercanas son muy lejanas: no comparten las mismas cosas, dicen que sí pero no… Tiene la impresión -no es impresión- de que lo buscan sólo cuando necesitan su ayuda; están convencidos de que usted dejará lo que sea para responder a su llamado. Reflexionará sobre la calidad de sus vínculos afectivos; menos es más.

