La AFP Factual, que verifica noticias falsas, asegura que Huerta no dijo eso en una entrevista con el medio peruano América Noticias, sino que lo negó rotundamente.

No obstante, el portal del canal de televisión tiene un video donde el médico habla de la muerte súbita de pacientes con coronavirus que no tienen síntomas, y señala que se han visto personas falleciendo en las calles.

“Hay un grupo de pacientes que tiene muerte súbita. Eso se ve y se ha visto en muchos lugares del mundo, que la gente muere en su casa o en la calle. Se dice: ‘¿Pero cómo se murió? si estaba caminando esta mañana’. Allí se piensa de que sea el corazón, por ejemplo, que ya sabemos que el corazón es atacado por el virus […]. Hay una complicación que se llama la hipoxia silenciosa, en la cual el nivel de oxígeno es increíblemente bajo, pero la persona no tiene síntomas; […] esa persona puede morir súbitamente. Cuando el televidente pregunta: ‘¿Una persona asintomática puede morir?’ Lo usual es que no, porque si no tiene síntomas no tiene nada, pero qué tal si esa persona asintomática es uno de esos que ha tenido muerte súbita en la calle. Eso todavía no está bien estudiado, podría ser una segunda historia natural de esta enfermedad“, dijo el galeno.

Pero Huertas también respondió a otra pregunta similar, en el mismo noticiero, contradiciendose. Eso es lo que resalta la AFP Factual, y por eso asevera que el médico no señaló que los pacientes asintomáticos podrían fallecer.

A la inquietud de un televidente, sobre si una persona asintomática “puede morir en cualquier momento si no conocen su mal y por falta de tratamiento”, el galeno señaló:

“Qué interesante. No, no, no. Esa debe ser una leyenda de internet […]. Estamos esperando el primer artículo que nos diga: ‘Esta serie de 1.000 o 1.200 pacientes asintomáticos, estas fueron sus características’. Todavía no tenemos eso. Pero hasta este momento, no. Por lo que se sabe, una persona asintomática pasa su vida normal“.

La agencia de noticias dice que consultó vía WhatsApp al médico entrevistado y que él contestó que no recordaba bien el contexto de la entrevista, pero que creía que estaban hablando, “teóricamente”, de lo podría ocurrir con los pacientes asintomáticos.

“Se sabe muy poco de los asintomáticos […] Creo que no podemos ser categóricos en afirmarlo, pero teóricamente, una persona asintomática podría fallecer súbitamente”, señaló el galeno a AFP Factual.

Expertos que hablaron con la agencia señalan que no hay suficientes datos para determinar si los pacientes que no tienen síntomas pueden morir, pero sí se han dado “muertes de pacientes asintomáticos cuyas causas no se han estudiado lo suficiente”.