Son muchos los hombres y mujeres que sienten molestias durante el sexo y no las expresan por no hacer sentir mal a su pareja. Sin embargo, hay que recordar que todos deben disfrutarlo y la comunicación es clave para que las relaciones sean exitosas.

Así que como una forma de mejorar los encuentros sexuales, la especialista en relaciones de pareja y sexualidad Elsy Reyes hizo un análisis de las quejas más comunes que daban las parejas y la solución para ellas.

La posición de perrito que sufre: hay muchas mujeres que sienten dolor durante la postura. Debido a que hay un desbalance en las pelvis, puede que el hombre quede muy arriba de la mujer, por lo que en la penetración no se estimulará la parte baja de la vagina sino la superior, así que la presión se hará sobre el colon, órgano que es especialmente sensible en ellas.

La recomendación aquí es usar algunos cojines debajo de las rodillas de la mujer, de forma que las pelvis de ambos queden a una altura similar. Ahora sí a disfrutar.

Sexo oral tormentoso: como dijo la experta, a algunas puede sacarle lágrimas, incluso después de experimentarlo la primera vez no lo vuelven a intentar porque “no es rico”, pero lo más probable es que esto pase porque quien lo da no sabe hacerlo o empieza a estimular directamente (sin precalentar) la punta del clítoris.

Para evitar esto, hay que explorar la vulva por completo, de tal forma que el cuerpo lubrique lo suficiente para poder pasar a la punta, si esto no pasa, Reyes recomienda usar lubricante para poder rozar la zona y obviamente expresar hasta qué punto es excitante o si hay dolor.

Caricias que duelen: cuando se juega con el roce de los dedos sobre la vagina sin una lubricación previa, este movimiento termina doliendo. La zona vaginal es supremamente sensible, por lo que se debe tratar con cuidado.

Además, si se estimula más de la cuenta la zona, puede que las terminales nerviosas se bloqueen, entonces no habrá placer.

‘Clittage’: la técnica consiste en estimular la vagina con el pene, solo rozándola, sin llegar a penetrarla. Cuando no hay una lubricación adecuada todos los movimientos que se hagan sobre la vagina seca terminarán causando dolor, así no sea instantáneo, y se crearán heridas pequeñas que después arderán. El truco siempre será lubricar para proteger la zona íntima.

El vibrador del infierno: se vuelve de esta forma porque se usa sin lubricación, la especialista aseguró que todos los juguetes sexuales deberían traer consigo un lubricante, así no todos se usen para penetrar, porque ella terminará gimiendo, pero de dolor.

Este es el video completo de la explicación: