green

El especialista, que guía a pacientes como Lina Tejeiro y Jessica Cediel, recordó a este medio que antes de tomar cualquier decisión que afecte el bienestar del cuerpo es bueno consultar a un médico, esto, debido a que todos los organismos son diferentes y, por lo tanto, no se comportan de un mismo modo con cada procedimiento.

¿Es bueno hacer ayuno intermitente?

Otmaro Belalcázar evocó a especies primitivas y aseguró que estas debían desplazarse por largas distancias para sobrevivir y que, cuando encontraban comida, tenían que consumirla en grandes cantidades para así conseguir una reserva energética.

“De los 7 días de la semana, las especies primitivas comían 2“, aseveró el endocrinólogo, que explicó por qué a las mujeres les cuesta más bajar de peso, y con esto justificó el hecho de que el ayuno intermitente no es malo, solo se debe saber hacer, según la necesidad de cada uno.

“Ayuno es limitar la ingesta por más de 8 horas”, si no hay reservas de glucosa en el organismo, este empezará a usar la grasa localizada; no obstante, si en el tiempo de consumo se ingieren más de las calorías necesarias, el sistema no funcionará.

¿La dieta keto sirve para perder peso?

Este proceso habría sido con el que la esposa de Daddy Yankee perdió 10 kilos en 6 meses y, en el caso de Margarita Rosa de Francisco, la llevó a pasar un noche en la clínica por una descompensación en su organismo.

Teniendo en cuenta las ‘dos caras de la moneda’, el también experto en medicina interna dijo que “dieta no es nutrición, ni salud“, y que, en este caso, es cambiarle el combustible al cuerpo, lo que quiere decir que se nutrirá de cuerpos cetónicos: grasa consumida y existente.

Aunque este tipo de alimentación se usó en un tiempo para tratar enfermedades degenerativas como Alzheimer, Párkinson y epilepsia, y sí podría ayudar a perder peso, el especialista en endocrinología no lo recomienda.

Aquí, una explicación breve de lo que es dieta, según Otmaro Belalcázar: