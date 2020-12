Además de ser un día para conmemorar a los profesionales del sector de salud por su entrega, dedicación, disciplina y trabajo para cuidar de los pacientes, es una fecha en la que vale la pena conocer algunos testimonios de médicos que han dado todo en la lucha contra la COVID-19.

Hace unos meses se hizo viral la historia de una médica llamada Stella Navarro, que tuvo una conversación muy dura con un paciente que estaba a punto de ser intubado para que no sintiera más asfixia. A través de un hilo de Twitter, que se encuentra abajo, la doctora narró cómo fue el procedimiento con el hombre, que estaba muy preocupado porque saliera mal y pudiera morir.

Aunque Navarro intentaba calmar al paciente diciéndole “te voy a dormir para ayudarte a respirar con una máquina”, el hombre se limitaba a preguntar “¿me voy a morir? No me dejen morir”. El paciente aseguraba estar cansado y se mostraba alterado por la angustia de si iba a fallecer, por lo que la doctora le ofreció que llamara a algún ser querido antes del proceso para tranquilizarse.

Durante el relato, la profesional de la salud iba contando los pensamientos que se le pasaron por la cabeza en ese momento. Al final del hilo de Twitter, afirmó que no sabe si el hombre vaya a leer la historia, pero la publicó porque debía ser contada. Además, le agradeció a los usuarios por leer y sentir, sobre todo, compasión.

– Así no vas a aguantar. No vas bien, y al menos podemos intentar esto.

El médico Carlos Nieto, de 33 años, contrajo el coronavirus y, según un relato de su madre a Semana, “se la pasaba estudiando para que el virus no lo fuera a coger”, pero esto no fue suficiente para evitar la infección, que agravó su estado de salud, pese a su corta edad.

Al doctor le realizaron varios tratamientos para intentar salvarlo, pero sus pulmones estaban muy afectados por el virus. Nieto estuvo varios días en cuidados intensivos y a Sandra Rojas, su madre, le llegaban informes diarios, a las 11 de la mañana, para saber sobre la salud de su hijo.

De esa manera, la mujer se enteró de todos los procedimientos que le iban practicando a su hijo para que se recuperara. Uno de los tratamientos consistía en oxigenar la sangre, pero no bastó para que mejorara. Nieto no tenía condiciones preexistentes, solo hipotiroidismo, pero “el médico le dijo que eso ya estaba compensado”, dijo la madre al medio mencionado.

A pesar de todos los intentos, el joven doctor, que estaba casado y tenía dos hijos, falleció en abril de este año. Fue el primer médico en morir por COVID-19 en Colombia.

Hace unos días murieron tres doctores en Cartagena por el coronavirus: Pedro Bossio, médico general, falleció tras haber estado 45 días en una UCI e intubado; Javier Malambo García, de 63 años, quien era cirujano plástico; y Raymundo Barón, un hematólogo que ya se había pensionado, informó Caracol Radio.

La semana pasada murió el doctor César Andrés Pacheco, encargado de atender varios casos de coronavirus en Meta. El médico general había contado su testimonio como trabajador de la salud durante la pandemia en julio de este año, y dijo que lo más difícil era estar alejado de su familia, pues no podía ni siquiera abrazar a su hijo, apuntó Semana.

En ese entonces, Pacheco contó que era doloroso enterarse de la muerte de sus colegas, uno de los cuales fue Carlos Nieto, especialmente al ser tan jóvenes. Además, invitó a las personas “a ser más tolerantes” con el personal médico.

Finalmente, el 25 de noviembre y luego de 45 días de luchar contra la COVID-19, el doctor, que atendía en el Hospital Departamental de Villavicencio, murió a causa de la enfermedad, indicó el portal en su publicación.

El cardiólogo italiano Fabio Biferali también contó su testimonio, pero siendo él mismo paciente de COVID-19. Según el periódico Diario Las Américas, de la Florida, al doctor le costaba respirar, sentía un enorme peso en la espalda y estaba preocupado por la muerte.

El profesional estuvo ocho días aislado en el área designada para cuidados intensivos y reanimación de infectados con el nuevo coronavirus (sobre el cual se cumplió un año del primer caso confirmado) en el hospital Policlínico Umberto I de Roma. El hombre se siente profundamente agradecido con sus colegas por las atenciones brindadas y admite que “no puede hablar de esta experiencia sin llorar”, informó el portal nombrado.

De acuerdo con las descripciones de Biferali, la terapia con oxígeno es “dolorosa” porque no es fácil dar con la arteria radial y el procedimiento lo hacían dos veces por día. Él asegura que ser doctor le fue útil para aguantarse el dolor, pero se conmovía con los gritos de los otros pacientes, agregó el informativo.

“Como no dormía, contaba la respiración de mi vecino de cama gracias al cronómetro de mi móvil. Me otorgué la tarea íntima de cuidarlo. Así me olvidaba de mí mismo”, dijo el cardiólogo italiano.

Gracias a todos los medicamentos que le dieron a tiempo y a los cuidados de los doctores, el coronavirus quedó bloqueado para que no ocasionara un daño irremediable en los pulmones. Lo que el hombre lamenta es no haber podido ver bien los rostros de los médicos que lo atendieron por todos los trajes y mascarillas que tenían (parecidos a los de los doctores de la siguiente foto ilustrativa), apuntó el medio en su artículo.

Juan Carlos es un médico en Guayaquil, Ecuador, que vio cómo hubo personas agonizando por no poder respirar mientras intentaban ser admitidos en el área de urgencias del hospital donde trabaja. El doctor, incluso, perdió a varios amigos, profesores y a cuatro familiares, pues murieron a causa del COVID-19, señaló BBC.

El trabajador sanitario, que eligió terapia intensiva como especialidad pese a la alta tasa de mortalidad en cuidados intensivos, pues dice que “la satisfacción de salvar la vida de una persona también es muy alta”, le aseguró al portal nombrado que, cuando se enteró de que el virus estaba en China, España e Italia, no pensó que podría llegar a su país.

El doctor contó que luego del primer caso que llegó a su sitio de trabajo, el 3 de marzo, abundaban los pacientes de COVID-19, muchos de los cuales no podían respirar. Por la llegada del virus, tuvieron que “vestirse como astronautas”, lo que hizo muy complejo que los médicos se reconocieran entre ellos. Por tanto, le dijo al informativo, tuvieron que escribir sus nombres en los trajes para saber con quiénes hablaban.

Lo más difícil era no poder interactuar con los pacientes, ya que gran parte de estos estaban conectados a un respirador, entonces era imposible preguntarles, al menos, cómo se sentían, relató Juan Carlos al portal nombrado.

“Después de turnos de 15 horas muy duros, el 3 de abril comencé a tener fiebre muy alta. Pedí una cita dentro del hospital para hacerme un test. Me la dieron para el 4 de mayo. Así que me fui para mi casa”, afirmó el doctor.

El profesional de la salud estaba preocupado porque vivía con sus padres, que tenían más de 65 años y condiciones preexistentes, por lo que se instaló en otro apartamento y pidió la toma de la prueba de manera particular. Tres días después supo que tenía coronavirus, señaló al medio mencionado.

El médico contó que en las noches era cuando se le presentaban los síntomas más fuertes, como fiebre, tos y problemas para respirar. En el día, se ponía mal de la cabeza, pues comenzó a experimentar paranoia. Además, tenía miedo de ir al hospital, pues era consciente de que quizás no le darían el medicamento adecuado, por lo desconocida que es la enfermedad.

“Durante los días en que peor me sentía, tenía mucho miedo de morir. Pero no tuve que ir [al hospital]. Poco a poco comencé a mejorar. Después de recuperarme completamente -tuve que pedir otro test particular para saber si seguía infectado o no-, decidí regresar a trabajar”, aseguró el doctor.