La varicela es una enfermedad común en la infancia y es causada por el virus varicela-zoster. Tras la infección inicial, este virus puede permanecer inactivo en el cuerpo durante años.

¿Cómo se reactiva la varicela en los adultos?

En algunos casos, el virus puede reactivarse décadas más tarde y causar una afección llamada herpes zóster, también conocida como culebrilla.

El herpes zóster puede presentarse en adultos que hayan tenido varicela en el pasado. Las razones exactas de por qué el virus se reactiva no se comprenden completamente, pero se cree que factores como el debilitamiento del sistema inmunológico debido al envejecimiento, estrés, enfermedades u otros factores que afectan al sistema inmunológico pueden contribuir a la reactivación del virus.

Los síntomas del herpes zóster incluyen dolor, sensación de hormigueo, picazón y una erupción cutánea en un área específica del cuerpo. Si cree que puede tener herpes zóster o está experimentando síntomas similares es importante buscar atención médica para un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado, ya que existen opciones para aliviar los síntomas y acortar la duración de la enfermedad.

En 2022, numerosos estudios abordaron la relación entre la varicela y el herpes zóster. Uno de los estudios importantes es el “Study of the Incidence and Outcomes of Herpes Zoster in Patients with Solid Tumors” publicado en la revista Clinical Infectious Diseases en 2019.

