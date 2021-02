green

Como indicó la Asociación Española de Endodoncia, citada por ABCdesevilla, cerca del 80 % de las personas no saben que los dientes permanentes que se caen por un golpe u otro accidente se pueden reacomodar y “mantenerse a medio o largo plazo”.

¿Qué hacer cuando un diente se cae por accidente?

El sueño frecuente en el que las personas pierden sus dientes sin ningún motivo podría convertirse en una realidad y, cuando esto pase, lo primero que debería hacer la persona es agarrarlo de la parte de arriba y evitar tocar la raíz, explicó el medio.

Por su salud, si la pieza dental se ensució en el proceso, lo único que se puede hacer para intentar limpiarla es dejar que un chorro de agua fría caiga sobre ella durante máximo 10 segundos.

Si la persona que pierde el diente es lo suficientemente fuerte y no tiene un servicio odontológico cerca, deberá agarrar el diente de la parte superior e introducirlo en el agujero que le quedó, esto, tratando de que se ajuste como antes.

Para evitar que la pieza se salga, el paciente tendrá que morder un pañuelo, gasa o cualquier tipo de tela, pues así ayudará a que se quede en su lugar, añadió Medline Plus en su portal.

Si no cuenta con un odontólogo cerca o no se atreve a introducir la pieza, puede colocar un poco de leche en un recipiente y meterlo allí, o puede sostenerlo bajo la lengua, pero tenga cuidado de no pasárselo.

Si se le cae un diente, ¿qué no debería hacer?

El sitio especializado en medicina dio algunas recomendaciones que debería tener en cuenta si tiene este accidente, y aparecen a continuación: