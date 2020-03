green

De acuerdo con la experta, que fue entrevistada este viernes en Noticias Caracol, estos son las recomendaciones para quedarse en casa:

1. Planear actividades

“Es importante empezar a generar rutinas”, aseguró Quiñones y agregó que es ideal dialogar con los familiares sobre las actividades que pueden hacer juntos. Agregó que las personas deben organizarse y generar horarios sobre las actividades que se proponen, como hacer ejercicio, leer un libro y ver películas, entre otras actividades.

Lo anterior no solo es importante para evitar el desespero y el aburrimiento, sino también para no comer en exceso, pues, según la psicóloga la comida sirve como refugio a ese tiempo que no se aprovecha.

2. Mantener hábitos

Quiñones indicó en el informativo que “bañarnos y arreglarnos” es indispensable para sentirnos bien durante el tiempo de encerramiento. “No porque estamos en las casas nos vamos a quedar todo el tiempo en la cama”, agregó ella.

3. Evitar pensar en el futuro

“Poco a poco, hay que empezar a disminuir el temor natural que sentimos de ‘¿y esto cuándo se va a acabar'”, manifestó la experta en el noticiero y, en seguida, explicó que “generalmente lo que más nos trae temor o sensaciones negativas es el futuro incierto”.

4. Si hay niños, ¡hay que jugar!

La decana señaló que a los niños “es muy importante” explicarles lo que está sucediendo para que ellos estén tranquilos y entiendan la situación que se vive. Además, de acuerdo con ella, es necesario que los adultos tengan la disposición de estar y jugar con ellos.

“El arte y las expresiones artísticas para la tranquilidad de los seres humanos es sumamente importante”, sostuvo Quiñones, y añadió que lo mejor es cantar y bailar con los niños pequeños. Cuando son más grandes, se puede leer y escribir con ellos.

5. Estirar los músculos

De acuerdo con la psicóloga, respirar y hacer movimientos corporales que relajen el cuerpo es clave para evitar dolores de cabeza o musculares debido al encerramiento. Por esta razón, ella recomienda buscar ejercicios con los que pueda controlar la ansiedad.

Un consejo final que ella dio fue no pensar en querer salir porque justamente esto es lo que más tensión le genera al cuerpo.