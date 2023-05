Cerca del 5 % de la población sufre de sudoración excesiva. No obstante, los expertos creen que esta cifra es superior dado que hay muchas personas que no van al médico porque les da vergüenza o no saben que existe una solución para este problema, señaló Elle.

La sudoración puede presentarse en todo el cuerpo o estar focalizada en determinadas zonas. Además, su causa puede estar relacionada con tumores, infecciones, la tiroides, entre otras enfermedades.

“La hiperhidrosis focalizada primaria (93 % de los pacientes) no tiene una causa conocida, pero se ha observado que responde a un exceso de actividad del sistema nervioso simpático. Suele aparecer focalizada en una zona concreta: normalmente manos y axilas”, explicó Néstor Martínez, al portal.

En cuanto a los efectos, el doctor indicó que suelen ir más allá de manchar la ropa, pues hay un incremento del 300 % de tener infecciones cutáneas y lesiones como la psoriasis.

Cómo curar la sudoración excesiva

La simpatectomía es un tratamiento quirúrgico que no es invasivo y que permite actuar sobre el sistema nervioso simpático, el cual se encarga de controlar ciertos órganos que requieren una activación rápida frente a situaciones estresantes o de emergencia y que, por lo tanto, son responsables de un exceso de sudoración.

“Es algo así como ‘cortar los cables’ que llevan la señal hasta la zona de sudor y de esta manera impedir que el sistema simpático dé la orden de sudar en exceso”, dijo Martínez al medio.

La cirugía consiste en hacer un corte en donde termina la línea del vello de la axila, de unos 1,5 o 2 centímetros. Allí se introducirá una cámara para buscar la cadena nerviosa del sistema nervioso simpático y cortar al nivel de las manos o las axilas, depende de las necesidades del paciente.

De igual forma, el portal detalló que este procedimiento requiere de anestesia general, no dura más de media hora y el postoperatorio no es molesto, ni doloroso.

Qué tan efectiva es la simpatectomía

Según Uppers, el éxito de esta intervención es de un 80 %. Lo que puede ocurrir en algunos casos, aunque es muy raro, es que la sudoración no se vaya del todo o tener sudoración compensatoria, esto quiere decir que si antes sudaba mucho en las manos ahora aparezca una sudoración excesiva en otras zonas.