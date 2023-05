La tendencia de ponerle sal al café surge porque es un ingrediente que ayuda a quitarle el amargor al grano. Los expertos señalan que el cloruro de sodio suprime este sabor mientras resalta otros y dicen que es más efectivo que el azúcar porque lo neutraliza, en lugar de ocultarlo debajo del dulce, indicó Nature.

Por su parte, el portal ‘Perfect Daily Grind’ indicó que esta práctica es tradicional en Turquía y en zonas costeras de Europa porque la sal resalta de forma natural el dulzor del café, mantiene los aromas agradables y amortigua el amargor.

“La sal no solo reduce el amargor, sino que también suaviza el sabor rancio del agua almacenada. Las investigaciones han demostrado que la sal neutraliza mejor el amargor que el azúcar”, explicó Alton Brown, experto en ciencias de la alimentación, en el medio.

No obstante, David Jameson, el responsable de café y sostenibilidad en ‘Bewley’s Tea and Coffee’ aseguró que es importante tener en cuenta la calidad del grano que se va a consumir, ya que agregar sal no siempre traerá los mejores resultados.

“Si busca mejorar un café de mal sabor, añadir sal puede ser útil, pero en última instancia, utilizar granos de mayor calidad es la mejor manera de mejorar los sabores en taza”, afirmó Jameson al diario.

Es decir que añadir sal en los cafés especiales, que suelen ser de mayor calidad, puede terminar ocultando los sabores delicados y matizados que lo distinguen.

Cuáles son los efectos de tomar café con sal

El portal web Terra dijo que las altas dosis de potasio y magnesio de esta bebida son perfectas para los deportistas porque les ayudará a recuperar la energía que perdieron durante los entrenamientos, “evitar calambres y espasmos musculares”. Pero también cuenta con los siguientes beneficios:

No aporta calorías.

Reduce el cansancio.

Contiene antioxidantes.

Reduce las posibilidades de sufrir una enfermedad cerebral como Párkinson o Alzheimer.

Ayuda a quemar grasas.

Aumenta el estado de alerta.

Cómo se toma la cucharada de café con sal

James Hoffmann, campeón mundial de barismo, descubrió que “añadir 0,3 gramos de una solución salina , con una concentración del 20 %, mejoraba notablemente el sabor y la sensación en boca de un café instantáneo de baja calidad”, detalló ‘Perfect Daily Grind’.