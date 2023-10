El árbol de jade es una planta perteneciente a las suculentas que no solo sirve de decoración para algunos espacios como el hogar o las oficinas, algunas culturas y el Feng Shui consideran que esta planta es ideal para atraer la buena fortuna y las energías positivas a nuestro entorno, para ello, se necesitan hacer ciertos rituales muy sencillos y que te explicaremos en un momento.

El lugar donde se decida colocar esta planta es de suma importancia, no solo a nivel estético sino también, para los cuidados de la misma. La cocina por lo general no suele ser un buen sitio para tener plantas, en el caso del árbol de jade, sus cuidados básicos y no muy específicos, dan pie que se acople a casi cualquier espacio.

Tendremos que recolectar algunas monedas, no importando su valor, sencillamente es recolectar algunas de ellas y tratar de limpiarlas superficialmente.

Estas monedas colocarlas debajo de la maceta en la que se encuentra la planta, ello atraerá principalmente el dinero a nuestros bolsillos.

Otro ritual que se puede hacer con el árbol de jade, es amarrarle un listón de color rojo justo donde se encuentra el tallo, con esto, atraeremos energías que se asocian a la abundancia económica y a la salud.

Otro detalle que podemos tener en cuenta es que normalmente se recomienda que esta planta, la tengamos en una esquina o cerca de nuestro lugar de trabajo, puede ser entonces la oficina o si trabajamos en casa, el espacio en donde acostumbramos a hacerlo.

¿Cuidados de un árbol de jade en la cocina?

Lo anterior funciona para que nuestra planta atraiga las buenas energías y por supuesto, funcione para la prosperidad y la fortuna, ahora bien, no hay beneficios específicos en tener a la suculenta en nuestra cocina, salvo tal vez dar mejor vista a este espacio, si decides poner el árbol de jade aquí, ten en cuenta los siguientes consejos.

Se trata de una planta de poco riego, ello significa que el exceso de humedad y de agua le sienta mal, aleja a la planta de cualquier llave o lugar húmedo, así también evitamos infecciones por hongos.

Necesita de luz solar, lo mejor entonces es buscar un sitio junto a las ventanas o que le pueda dar luz de manera un poco directa.

Como detalle decorativo, posiblemente el mejor sitio sea en un estante fuera de la preparación de los alimentos o como centro de una mesa.

Los mejores sitios para tener un árbol de jade siguen siendo habitaciones normales, en el exterior o en alguna oficina, donde cuestiones como la humedad o la luz son un poco más controlables.

