Buenos días…aquí va la segunda parte del vídeo del miércoles que me quedo muy largo y lo dividí en 2 rutinas. Hacen 20 minutos de cardio, yo hice salto de lazo, después repetí el circuito 4 veces, haciendo minuto y medio de cada ejercicio, ya para finalizar 15 minutos más de saltos, estiramiento y listo. Recuerden que hoy hay clase con @manumolano look completo @pumacolombia que ya abrió sus tiendas ❤️❤️