Uno de los beneficios de hablar más de un idioma, según National Geographic, es prevenir el alzhéimer e incluso reducir la demencia en un cerebro que envejece.

El escritor inglés Alex Rawlings que domina más de 15 idiomas compartió, en el programa ‘Word of Mouth’ de BBC, algunos consejos para aprender una nueva lengua.

1. No se desanime antes de empezar: deje de pensar en que la edad es una barrera para aprender vocabulario nuevo, aunque hay una investigación que sugiere que después de los 17 años se pierde la capacidad de desarrollar fluidez en un idioma, los expertos únicamente analizaron la capacidad de los participantes para comprender la gramática de otra lengua.

En ese sentido, Stuart Webb, un profesor de lingüística de la universidad de Western Ontario, explicó que un hablante nativo logra dominar en promedio de 15.000 a 20.000 palabras, pero que 8.000 palabras son suficientes para entender el 75 % de un lenguaje cotidiano.

2. No necesita de ningún ‘don’ lingüístico: aunque para algunos es más sencillo el proceso, para Alex Rawlings esta habilidad es producto de esfuerzo y curiosidad.

“Es un poco incómodo cuando la gente dice que eres una especie de genio del lenguaje, no es como me veo a mí mismo. Durante mucho tiempo no hablé esos idiomas, y tuve que esforzarme mucho para aprenderlos”, comentó Rawlings a BBC.