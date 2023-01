Las relaciones de pareja pueden verse afectadas con mucha facilidad por situaciones muy simples, como en el caso de quienes padecen de algunos comportamientos obsesivo-compulsivos.

Existen múltiples estrategias para las personas que buscan mejorar los vínculos de este tipo, pero también hay casos de aquellos que se ven afectados por la dificultad para dar el primer paso por encontrar a la persona adecuada en su vida.

A pesar de que no es un término clínico, según explicó el portal Cúidate plus de Marca, la anuptafobia o anuptofobia es un miedo desproporcionado a la soltería o a no tener pareja.

“Genera rechazo a una circunstancia vital, al igual que sucede con la claustrofobia, hasta el punto de que le afecta a su vida cotidiana de manera relevante. La idea de vivir en soledad les angustia. Y se puede dar en personas que han tenido parejas, como divorciados o viudos”, afirmó Miguel Hierro, del HM Virgen del Val y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, a ese medio.

Lee También

Anuptafobia, miedo a estar soltero o sin pareja: por qué sucede

El psicólogo experto indicó que la mencionada fobia tiene una relación grande con la autoestima porque quien la padece siente imposibilidad de establecerse en pareja por malos pensamientos que aparecen de manera espontánea. Entre los factores por los que sucede se destacan:

Malas experiencias previas al sentir rechazo por no estar en una relación.

Conclusiones erradas por un entorno social y cultural en el que marca una tendencia de personas casadas o con pareja que llevan a construcciones cognitivas de que, si no se lleva a cabo, hay algo mal.

Baja autoestima que le hace suponer que algunos aspectos de su vida le impiden tener un vínculo amoroso.

Mala capacidad para socializar que pueden traer consecuencias.

En ese sentido, el especialista ofreció algunas estrategias para dejar atrás esa molestia que se puede convertir en una pesadilla en el diario vivir para quienes la viven.

Cómo superar miedo a no tener pareja

Miguel Hierro, experto que abordó el tema sobre la anuptafobia o anuptofobia, aseguró que el factor más común para afrontar esta situación es utilizar herramientas de comunicación. Estas son algunas recomendaciones puntuales del psicólogo: