En las últimas horas se conoció la historia de Eduardo Villarreal, un ciudadano mexicano que llegó a Colombia en época navideña para ver en persona a la mujer que lo había conquistado por redes sociales.

El hombre, que reside en Estados Unidos, viajó a Santa Marta para pasar unas vacaciones con dicha persona, pero terminó siendo víctima de un millonario robo, según le contó a El Informador.

“Legué de los Ángeles, California, a buscar el amor y me han robado 30 millones de pesos y mi teléfono”, relató Villarreal este sábado a dicho medio.

De acuerdo con su versión, una vez llegó a la capital el Magdalena se encontró la mujer que conoció por Internet hace unos 3 meses y con quien deseaba entablar una relación amorosa más seria. Sin embargo, una vez entraron en confianza esta contactó a una amiga y entre ambas se aprovecharon de él para robar su teléfono de gama alta y la alta suma de dinero.

“Ha sido una experiencia muy amarga. Estaba muy ilusionado con este viaje, pero me llevé una decepción grande al darme cuenta de que esta mujer era una estafadora. Eran dos chicas y una de ellas me tenía enamorado, se veían serias, decentes, pero al pisar Santa Marta me quitaron todo lo que tenía”, agregó el hombre al mismo portal.

Aunque intentó ubicar a la mujer, no pudo lograrlo. Por tal motivo, decidió acudir a las autoridades para interponer la respectiva denuncia, puesto que esto lo afectó completamente.

“Estoy decepcionado. Ni siquiera he podido disfrutar de Santa Marta, que hace rato quería visitar. De todas maneras, queda una lección que se debe aprender”, dijo Villarreal.

El hombre, desilusionado, contó su experiencia y les envió un mensaje a quienes piensan encontrar su amor por redes sociales.

“Antes de emprender un viaje para conocer el amor en redes sociales, fíjese bien con quien habla. Que no le pase lo mismo que a mí porque esto daña la Navidad, el Año Nuevo y todas las vacaciones”, concluyó en al informativo.