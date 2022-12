Muchas de las personas que sostienen una relación virtual con otra esperan algún día poder conocerla en cuerpo presente para fortalecer el vínculo o, en el mejor de los casos, no volverse a separar jamás.

Sin embargo, hay ocasiones en las que las cosas no salen como se esperan y esa media naranja que pensaron haber encontrado termina convirtiéndose en una decepción.

Este es el caso de una mujer de Massachussets, Estados Unidos, quien entabló una relación con un hombre del que se había enamorado. De hecho, la relación marchaba muy bien y decidieron verse en persona, sin imaginarse que todo daría un giro de 180 grados.

De acuerdo con lo compartido por Ninoska Rodríguez en TikTok, la mujer protagonista, su novio virtual le pagó un viaje a Washington para verla de frente, pero el encuentro terminó siendo muy distinto al que se había imaginado.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después [de que] me vio sin filtros, no quiso nada conmigo”, escribió la mujer en un video en el que se grabó regresando a casa muy confundida.