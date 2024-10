Alberto Linero se convierte en el segundo invitado al sofá de Me raya la cabeza para opinar sobre diversos temas relacionados a la salud mental, como las relaciones de pareja, específicamente lo que se ha visto con respecto a la alta tasa de divorcios que se ha ido incrementando en los últimos años.

A pesar de que lleva pocos años casados, considera que puede hablar de esto como un experto porque durante 25 años no solo celebró matrimonios, sino que además acompañó parejas en su vida cotidiana, fue testigo de rupturas y reconciliaciones, ya que presenció varios instantes buenos y malos de aquellos noviazgos que buscaban dar el sí en el altar.

Mire el apartado de Me raya la cabeza:

Frente a esto, Alberto Linero hace una claridad:

“La gente quiere que todo el mundo esté casado, ¡hay gente que no! Mientras no entendamos esto, los divorcios van a continuar”. De esta manera, uno de los principios que menciona es el hecho de que se haga por obligación con la sociedad y no por un deseo propio de amor.