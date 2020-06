green

En TikTok es usual ver todo tipo de videos, donde sus usuarios se arriesgan a seguir retos o ‘challenges’ para ganar visitas y seguidores.

Esto fue lo que quiso hacer Pinto, sin esperar que todo iba a resultar un completo fracaso. La locutora decidió grabarse siguiendo un tutorial de maquillaje con henna, que según el diario Clarín, es el pigmento que se utiliza en varios países de Asia y el oriente europeo para hacer tatuajes temporales en las manos, los brazos o los pies.

Esta tinta es resistente al agua y desaparece de la piel días o incluso semanas después de aplicarlo. Este hecho fue sobrepasado por la mexicana, que pensó que podía atenuar su potencia.

En un primer video se ve a Kimberly Pinto seguir el tutorial de maquillaje para las cejas, lugar en el que cuidadosamente puso tinta de henna con sus dedos. Sin embargo, “quedaron chuecas”.

A pesar de esto, la mujer decidió pintarse pecas en toda la cara con la misma tinta, aunque minutos más tarde se iba a arrepentir.

En el momento que quiso quitarse el maquillaje de la cara, como era previsible, el tinte no salió de su cara, a pesar de que lo intentó por varios minutos, según contó en el video de TikTok, que llegó rápidamente a las casi 700.000 reproducciones.

Horas más tarde del mismo día que publicó el primer TikTok, subió otro luego de que una seguidora le preguntó cómo seguía.

“Me lavé la cara millones de veces. Todo sigue exactamente igual. Yo pensé que se iba a ver un color más tenue. ¡Pero no es así! No sigan los tutoriales de Internet, ya parezco un plátano macho, ya me dijeron. Mi mamá me dijo que estoy rependeja”, expresó Pinto en el segundo video, con el que consiguió más de 2,1 millones de visitas.

Días después, la locutora regresó a TikTok, todavía con la cara llena de henna, y explicó a sus seguidores que el método correcto para aplicar la henna y que no les quedara por mucho tiempo era, antes de usar el pigmento, untar la piel con aceite.

A pesar de que Kimberly Pinto pasó una mala experiencia, consiguió su objetivo, pues todos los videos en los que sale con la cara maquillada con henna tienen, en conjunto, más de 3 millones de reproducciones.