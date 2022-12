El sujeto al parecer se encontraba en su barco en un mar de Australia, cuando de repente una tormenta lo embistió y quedó a su suerte solo con un pedazo de manera que le ayudaba a flotar. Lo que nadie puede entender es cómo salió de esta situación sin ningún tipo de ataque por parte los tiburones que rondan esa zona.

Luego de vivir esta travesía el hombre originario del estado de Queensland fue hallado el pasado miércoles por un equipo de rescate aéreo flotando en el estrecho de Torres, situado entre Australia y Papúa Nueva Guinea, a dos kilómetros de los restos de su bote.

Según la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, el sujeto se encontraba “aferrado a una madera a la deriva”. Todo parece indicar que el sobreviviente desapareció el martes, pero los equipos de rescate lograron encontrarlo el miércoles luego de seguir las pistas de los restos del barco.

We assisted @QldPolice Water Police in a search for an overdue dinghy with one person on board, in Torres Strait, after we were contacted for assistance last night. At about 11.30am, the person was found, winched to safety, and taken to Thursday Island for medical assistance. pic.twitter.com/IABr4BQXlh

— AMSA News (@AMSA_News) December 21, 2022