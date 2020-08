green

Las imágenes pertenecen al motel llamado ‘Amoblados La Calera’, según se le escucha decir al hombre que graba con un teléfono celular.

El video muestra el paso a paso de cómo funcionará el lugar en medio de la reactivación económica, luego de estar cerrado varios meses por culpa del coronavirus.

Al inicio se ve ingresar a una pareja tomada de la mano y con tapabocas; de inmediato un hombre espera en la entrada para tomarles la temperatura.

Luego, hay un lugar para aplicarse antibacterial, antes de llegar a la recepción del motel, donde deben guardar distanciamiento social mientras hacen el pedido del cuarto.

Posteriormente, cuando les asignan una habitación, una mujer con tapabocas, guantes de látex y máscara facial va limpiando las barandas de las escaleras y las manijas de las puertas en el motel.

Al final, se ve cuando los 2 clientes ingresan al cuarto, no sin antes de que la empleada del motel desinfecte por una última vez la manija de la puerta.

Aunque la intención de ‘Amoblados La Calera’ era mostrar la seriedad con la que se toman el coronavirus y sus medidas para garantizar la seguridad de sus clientes, los internautas lo tomaron como un chiste y lanzaron cientos de bromas.

“Me parece de muy mal gusto que le tomen la temperatura sabiendo cómo va uno”, “Con tanto protocolo, se le va a pasar el efecto de la pastilla”, “Jajajajajaajjaja país del Sagrado Corazón, te amo mi Colombia, a mi me parece perfecto el protocolo, aprobado”o “Me gusta la escena donde los hacen esperar en la recepción con la debida distancia jajajajaja… Eso sí es congruencia…”, son algunos de los comentarios de los tuiteros que se tomaron en broma el video.

Además de las más de 480.000 reproducciones con las que cuenta el video en Twitter en el momento que se escribe esta nota, cuenta con 3.300 ‘me gusta’ y 2.000 comentarios y compartidos.