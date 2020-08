Esas imágenes no solo llamaron la atención de los internautas, sino también del American Ballet Theatre, una prestigiosa escuela de ballet en Nueva York que le otorgó una beca al menor para que cumpla su sueño de bailar profesionalmente, informó el Washington Post.

Esa noticia provocó “una avalancha de donaciones a la academia”, indicó el medio y añadió que el director de la misma planea usar el dinero para promover el ballet en Nigeria, “un país donde aún no se practica ampliamente”.

En entrevistas citadas por ese diario y la cadena NBC, Anthony manifestó que el ballet lo hace sentir “fuerte y feliz”, y que cada vez que baila es como si estuviera “en la cima del mundo”.

De acuerdo con NBC, la actriz Cynthia Erivo —que también es nigeriana— fue clave para que al niño le dieran la oportunidad de formarse en el ballet, pues fue ella quien le mostró el video a la prestigiosa academia.

En diálogo con el medio, ella manifestó que era importante darle esa oportunidad a Anhonu porque “a los niños no se les anima a hacer este arte increíblemente difícil que fomenta la fuerza, la resistencia y la belleza“.

A continuación puede ver las imágenes del menor:

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love….despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0

— Viola Davis (@violadavis) June 24, 2020