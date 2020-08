“Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le dijo García a su esposa, quien se sorprendió por la molestia que expresaba el político mexicano.

Como ella no bajó la pierna, el senador alzó la voz y le volvió a decir que acomodara la cámara. En seguida, ella pidió perdón y subió la cámara para evitar que su esposo siguiera enfadado.

“Me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando”, concluyó García, mientras que su esposa volvió a pedirle perdón.

En Twitter, decenas de mujeres se manifestaron en contra del senador por su posición machista y compartieron fotos de ellas mismas mostrando sus piernas. Estas internautas publicaron las imágenes acompañadas del numeral #YoEnseñoLoQueQuiera.

Ante las críticas, García publicó un video en YouTube en el que le ofrece excusas a su esposa porque —a raíz de sus comentarios— muchas personas le enviaron mensajes de reproche por la actitud que tuvo durante el ‘live’.

El senador también se disculpó con las mujeres en general por su “comportamiento retrógrado”:

“Son telarañas que vengo cargando. Nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar, a educarme, a reconvertirme porque no hay justificación. Aún la broma es machismo y yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia y en lo que venga por delante”.