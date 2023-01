Las expectativas que tienen las personas con sus parejas han motivado curiosas discusiones en redes sociales. Hace unos días, una joven fue tendencia por decir que su novio mínimo debe tener carro, visa y saber cocinar. Esta semana, un video sobre quién debe pagar la cuenta en la primera cita se hizo viral.

(Lea también: Joven dejó a su novio por comida ‘poco elegante’ que le sirvieron los padres de él)

La grabación fue compartida por @benfurken en su cuenta de TikTok. El joven decidió hacerle una broma a su conquista en la primera cita que tenían y ver cómo reaccionaba cuando la pusiera a pagar la mitad de la cuenta en un caro restaurante de México.

Antes de iniciar la broma, el hombre preguntó: “¿Quién tiene que pagar todo? ¿Ella o yo? ¿O mitad y mitad?”. Luego, en el baño del restaurante, confesó el nerviosismo que tenía porque no sabía cómo lo iba a tomar la chica.

Al finalizar el banquete, la mesera les trajo la cuenta, que ascendía a 3.944 pesos mexicanos ($ 995.627). En ese momento, el joven le pidió que pagara la mitad y que incluyera el servicio, lo cual la enojó rápidamente.

“O sea, ¿te tendría que poner 2.000 pesos?”, le preguntó la chica visiblemente desconcertada porque no esperaba que le tocara pagar la mitad en su primera cita.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta”, expresó la mujer en el video que acumula más de 10 millones de reproducciio