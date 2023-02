En México, la alcaldesa de Minatitlán Carmen Medel Palma, se ha convertido en la protagonista de una controversia que ronda en redes sociales, después de la publicación de varias fotografías en donde se puede ver a la mujer visitando el avance de varias obras públicas en una ciudad de Veracruz.

En las fotografías la mujer aparece señalando algunas obras, caminando y supervisando el trabajo junto a la maquinaria, sin embargo, las críticas de usuarios no se han hecho esperar, pues algunos aseguran que a simple vista se puede ver el montaje de algunas de las fotos.

Al revisar las imágenes en donde la mujer está supervisando el avance de una de las obras, hay un detalle que internautas no dejaron pasar, pues al revisar sus pies, se puede observar que la distancia con el suelo es bastante extraña.

Por supuesto, la publicación se hizo viral generando cientos de comentarios de usuarios “Creo que alguien será despedido”, “La alcaldesa dando a conocer Minatitlán al mundo”, “Está volando”.

No obstante, hay quienes defienden a la mujer y aseguran que la fotografía es real:“Si acercan la foto a los pies hay bastantes detalles que revelan que al parecer si está caminando”, “Sin temor a equivocarme puedo decir que la fotografía es real, las sombras concuerdan perfectamente, además quien se tomaría el tiempo de arreglar sombras y detalles, pero no para poner Correctamente a la persona, no se necesita ser forense para ver esos detalles”.

Por ahora, el debate sigue en redes sociales, mientras que la alcaldesa no se ha manifestado al respecto.