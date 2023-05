Por medio de su cuenta de TikTok, una joven identificada como Consu Navarro contó lo que vivió en los últimos días, cuando acudió a una entrevista laboral para poder conseguir un empleo en España, donde está residiendo.

Según relató, su paso por el proceso de selección iba de maravilla al punto que llegó a creer que el puesto ya sería para ella.

Sin embargo, una última pregunta le dio un giro de 180 grados a la situación y terminó derrumbando todas las esperanzas que tenía la mujer de quedarse con el cargo al que estaba aspirando.

Recién salida de la entrevista, Navarro aseguró que contestó bien todos los interrogantes, menos el último, que la dejó confundida completamente.

“Venía rebien, como una campeona respondiendo todas las preguntas, todo risas, y dije ya está, contratadísima. Pero me dicen: ¿‘Cómo harías para saber cuántas pelotas de tenis caben en un autobús escolar?’”, contó la joven.

Con gestos de asombro y decepción, la mujer explicó que preguntó si el vehículo llevaba gente adentro o no, a lo que le respondieron que no. No obstante, se vio perdida y decidió salir del lugar sin dar alguna respuesta.

“Dije: ‘Listo, échame, no me contrates’. Me fui sin decir nada”, concluyó la internauta.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios mostraron su sorpresa, pues todo parece indicar que sería una pregunta de lógica o razonamiento con la que empresas como Google suelen conocer las capacidades de los que aspiran a laborar con ellos.

“Esas preguntas ya no se usan más”, “yo hubiera respondido como un millón”, “quieren saber tu proceso de análisis”, “necesito saber a qué puesto aspirabas”, “hubieras consultado con la inteligencia artificial”, “tu actitud valía más que esa pregunta”, “yo también hubiera quedado perdido”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.