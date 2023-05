En las últimas horas circuló en video que registró el momento exacto en el que una aeronave de la empresa argentina de bajo costo Flybondi no pudo aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

Las imágenes muestran cuando el avión se aproximaba a la pista y fue desestabilizado por una fuerte ráfaga de vientos. En ese momento, justo cuando estaba a segundos de tocar tierra, el piloto decidió tomar vuelo nuevamente y abortar el aterrizaje.

Dicha maniobra de escape, conocida en el mundo de la aviación como ‘go around’, es una técnica utilizada regularmente por los pilotos en casos donde las condiciones de aterrizaje no son seguras.

De acuerdo con La Nación, los hechos ocurrieron este domingo hacia las 4:00 de la tarde, hora de Argentina, con un avión tipo Boeing 738-8U3 que había despegado de la ciudad Comodoro Rivadavia.

Viento fuera de norma en aeroparque, Flybondi haciendo espcape , excelente decision , mañana lo tratamos en @ambientedevuelo vua instageam pic.twitter.com/H6OnfmTf0l — Carlos Francisco Rinzelli (@rinzelli62) April 30, 2023

El diario señaló que el vuelo FO5501 intentó aterrizar en dos oportunidades sobre la misma pista, pero los vientos impidieron culminar con éxito el procedimiento. De hecho, aseguró que en total duraron 40 minutos tratando de tocar tierra hasta que lo lograron en el aeropuerto de Ezeiza, donde la aeronave sí aterrizó sin problemas después de haber sido desviada su operación.

El medio explicó que los pasajeros (todos sanos y salvos) del avión no comprendieron qué había ocurrido, ya que el piloto no tuvo tiempo de informarles la situación. Incluso, señaló que no fue el único vuelo que debió hacer esa maniobra en la tarde de este domingo por culpa de los fuertes vientos que azotaron a Buenos Aires.