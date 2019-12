Al principio la mayoría creía que se trataba de un montaje, pero luego fueron apareciendo videos en redes sociales, que se hicieron virales, que demostraron que sí era un hecho real, publica el canal Fox.

Muchos, al inicio, compartieron las imágenes con sonrisas y expresiones de ternura, pero no se imaginaban que aquellos pequeños sombreros de vaquero estaban pegados sobre estos animales, añade el mismo medio.

“Al principio, pensé, ¡Dios mío, qué lindo! Pero, dije, espera un minuto, ¿cómo pusieron esos sombreros allí?”, dijo Mariah Hillman, quien dirige una organización de defensa de los animales, al canal estadounidense.

Hillman añadió que es probable que los sombreros hayan sido pegados para que no se caigan cuando las palomas caminen o vuelen y, también, se cuestionó si es probable que afecte a su forma de volar o a su exposición frente a depredadores, detalla Fox.

La organización de Hillamn que ayuda a los animales pidió colaboración en redes sociales para ubicar a las palomas y así quitarles el sombrero, finaliza la cadena de televisión.

Someone is putting tiny cowboy hats on Las Vegas pigeons pic.twitter.com/s936wX1ql7

— Klara Sjöberg (@klara_sjo) December 7, 2019