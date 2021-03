De acuerdo con el diario Daily Mail, el sacerdote se llama Pat y colocó una canción del rapero británico Black the Ripper, quien falleció el año pasado por un ataque cardiaco.

En las imágenes, que se comparten profusamente en redes sociales, se puede ver que el religioso está dando el sermón en la iglesia vacía, por la pandemia del coronavirus, y de un momento a otro suena a todo volumen el rap.

Unos segundos más tarde Pat frena la música y se ríe, mientras varios feligreses lo miraban a través de una trasmisión en vivo.

