Fue el mismo McAdam el que publicó un video en su cuenta de Twitter del momento exacto en que se escuchan los disparos, mientras él estaba en directo.

El suceso ocurrió el pasado lunes en San Diego, California (EE. UU.) cuando el reportero hablaba sobre la decisión de mantener la Convención Internacional de Cómics como evento virtual por segundo año consecutivo a causa de la pandemia del coronavirus.

De un momento a otro sonaron varios disparos, pero Jeff McAdam solo levantó la mirada, dio unos pasos al costado y siguió hablando como si nada.

Al ver que los disparos continuaban comentó lo que estaba viendo: “Hay algo que está sucediendo aquí en la distancia. Creo que tenemos un tiroteo en el que intervienen agentes”, se le escucha decir.

Officer-involved shooting in the middle of my live report. Full story and footage on @fox5sandiego at 10 pic.twitter.com/aHZNpOBn17

Según el informe de la policía de San Diego, compartido por el propio periodista, un conductor fue detenido por saltarse un semáforo en rojo, hecho que causó un intercambio de disparos entre el hombre y un uniformado.

Ninguno de los 2 implicados resultó herido durante el tiroteo, pero un transeúnte sí fue alcanzado por una bala perdida.

Afortunadamente, señalaron las autoridades, un objeto que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón impidió que la bala ingresara en su cuerpo. El hombre fue trasladado a un hospital para ser evaluado y después fue dado de alta.

Statement from police on shooting from last night. They said the 29-year old driver seemed to be impaired, officer asked him to step out of his car before the shooting started @fox5sandiego pic.twitter.com/lvKmbBzTVV

— Jeff McAdam (@JeffMcAdamTV) March 2, 2021