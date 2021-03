En redes sociales se viralizó el video en el que Spann se da cuenta de que un grupo de tornados en el sur de EE. UU. pasó por encima de su barrio, por lo que pide ayuda de su compañera de set y ausentarse unos segundos.

El meteorólogo aprovechó ese poco tiempo para llamar a su esposa y asegurarse de que estaba bien en el refugio de la vivienda, adaptado para este tipo de casos, publica The Washington Post.

Had a scare today. As I often say, tornadoes happen to real people, at a real place, at a real time. pic.twitter.com/uoGxcKAJZE

— James Spann (@spann) March 26, 2021