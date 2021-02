De acuerdo con la cadena CBS, la familia de Cristian Pavón, como fue identificado el menor que falleció, el triste suceso ocurrió el pasado martes dentro de la casa móvil luego de una helada noche en Conroe.

Además de la demanda presentada contra Entergy por negligencia grave, los Pavón también acusan de la muerte de su hijo a la empresa operadora de la red local de energía ERCOT, explica el mismo medio.

Además, indican que la causa de la muerte del niño fue hipotermia, pero por ahora el médico forense de la ciudad de Texas no ha revelado la causa exacta del fallecimiento, indica CBS.

María Elisa Pineda Guzmán, mamá de Cristian Pavón, oriundo de Honduras, dijo que todos los de la familia dormían en el mismo espacio y que el menor murió a pesar de que vestía una camisa, un buso, 2 pares de pantalones y calcetines y que estaba tapado con 2 cobijas, agrega el mismo medio.

