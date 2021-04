Un nuevo acto racista sacudió esta semana al deporte estadounidense luego de que un joven negro fue obligado a sentarse entre cascaras de banano como un simio por parte de algunos jugadores del equipo de futbol americano del Instituto de Moline, ubicado en el estado de Illinois.

En el vídeo viral, que dura apenas 11 segundos, se puede apreciar cómo uno de los integrantes del equipo amenazó al afroamericano con romperle las piernas si no les hacía caso, mientras los demás estudiantes aplaudían.

Pese a que su nombre no ha sido revelado hasta el momento por el centro educativo, el adolescente luce en la grabación bastante afectado. Incluso, no aguantó las lágrimas y terminó llorando.

Darren Gault, jefe de la Policía de Moline (Estados Unidos), manifestó en rueda de prensa que actualmente el caso está siendo investigado por varios detectives. Además, señaló que este incidente es una “escena racista perturbadora”, informó ABC News.

Sangeetha Rayapati, presidenta de la junta escolar y alcaldesa electa de esa localidad, también condenó este nuevo acto de racismo e invitó a los padres de familia a educar mejor a sus hijos con respecto a estos temas, concluyó el informativo.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to 'break his knees' if he didn't do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe

— Equally Divided (@DividedEqually) April 13, 2021